Zoho waarschuwt voor aangevallen lek in ManageEngine ADSelfService Plus

Softwarebedrijf Zoho waarschuwt voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in ManageEngine ADSelfService Plus waardoor aanvallers op afstand het systeem kunnen overnemen. ManageEngine ADSelfService Plus is een self-service password management en single sign-on oplossing voor Active Directory en cloud-apps. Het stelt gebruikers onder andere in staat om zelf hun wachtwoord te resetten.

Een kwetsbaarheid in de software (CVE-2021-40539) maakt het mogelijk om op afstand de authenticatie te omzeilen en willekeurige code uit te voeren. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat er actief misbruik van de kwetsbaarheid wordt gemaakt. Organisaties wordt geadviseerd om te updaten naar ADSelfService Plus versie 6114.

Vorig jaar publiceerde de NSA nog een Top 25 van aangevallen kwetsbaarheden. Daarin stond ook een beveiligingslek in de Zoho ManageEngine vermeld.