Vermeende beheerder bruteforce-botnet door Polen uitgeleverd aan VS

De Poolse autoriteiten hebben een 28-jarige Oekraïense man die verdacht wordt van het beheer van een bruteforce-botnet en de verkoop van inloggegevens van systemen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Mocht de man worden veroordeeld kan hij een gevangenisstraf van maximaal zeventien jaar krijgen.

Volgens de openbare aanklager gebruikte de man van mei 2016 tot oktober 2020 een botnet bestaande uit besmette computers om op illegale wijze op systemen wereldwijd in te loggen. Hierbij werd er gebruikgemaakt van bruteforce-aanvallen. De verdachte claimde dat zijn botnet de inloggegevens van tweeduizend computers per week kon achterhalen.

Wanneer een inlogpoging van het botnet succesvol was werden de inloggegevens verzameld en uiteindelijk op een online marktplaats te koop aangeboden. De verdachte zou tevens de beheerder van deze marktplaats zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de man hier ruim 82.000 dollar mee verdiende. Om wat voor inloggegevens het precies gaat is niet bekendgemaakt. De Oekraïense man werd op 3 oktober vorig jaar in Polen aangehouden.