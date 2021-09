Hogeschool waarschuwt 4300 mensen voor diefstal van wachtwoord

De aanvaller die op 1 september wist in te breken op een server van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft daarbij de wachtwoorden van 4300 mensen buitgemaakt. Deze personen zijn gisteren door de onderwijsinstelling ingelicht. Bij de aanval zouden gegevens van honderdduizenden mensen zijn gestolen, waaronder volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, telefoonnummers en woonadressen.

In enkele duizenden gevallen ging het ook nog om onversleutelde wachtwoorden. Nu blijkt dat het om de wachtwoorden van 4300 personen gaat. Het gaat hier om wachtwoorden die in de periode vóór 2018 zijn gebruikt voor één van de online omgevingen van de HAN. "Het kan zijn dat je op dit moment hetzelfde wachtwoord gebruikt voor andere doeleinden. Ons advies is om dan je wachtwoord(en) te wijzigen", aldus de hogeschool in een e-mail aan gedupeerden.

In het onderzoek naar de datadiefstal heeft de onderwijsinstelling zich naar eigen zeggen eerst specifiek gericht op de gelekte wachtwoorden. "Het onderzoek naar andere gelekte persoonsgegevens is nog in volle gang. Zodra we daarover duidelijkheid hebben, delen we dat zo snel mogelijk met de betrokkenen."