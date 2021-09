RTL Nederland mogelijk getroffen door ransomware-aanval

RTL Nederland is mogelijk het slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, zo meldt RTL Nieuws. Details over bijvoorbeeld de omvang ontbreken nog. Wel is duidelijk dat de aanval plaatsvindt op het zakelijke netwerk in Hilversum. Medewerkers zijn dan ook gevraagd om thuis te werken.

Verder laat het mediabedrijf weten dat het samen met een securitybedrijf de aanval probeert te stoppen. Of er bijvoorbeeld losgeld is geëist is onduidelijk. "We zijn het aan het onderzoeken en kunnen daar op dit moment nog niets concreets over zeggen", zegt een woordvoerder van RTL. De aanval heeft geen invloed op de uitzendingen van RTL en Videoland.