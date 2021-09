De Jonge wil wetgeving voor CoronaMelder-app verlengen tot januari 2022

Demissionair De Jonge wil de wetgeving die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt opnieuw verlengen, nu tot 10 januari 2022. Dat laat de bewindsman in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer weten. De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, waarin de wettelijke grondslag staat voor het gebruik van CoronaMelder, kan steeds met periodes van maximaal drie maanden worden verlengd.

De wet trad vorig jaar op 10 oktober in werking en is sindsdien drie keer verlengd. De verlenging kan meerdere malen plaatsvinden, maar telkens voor een periode van drie maanden. Zowel het ontwerpbesluit om de wet eerder te laten vervallen als het ontwerpbesluit om de wet te verlengen moet gedurende een week worden voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

In de huidige situatie komt de wet op 10 oktober van dit jaar te vervallen en moet ook de inzet van CoronaMelder worden gestopt. "Gelet op de geleidelijke heropening van de samenleving en de daarmee gepaard gaande toename van het sociale verkeer alsmede het advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 om het gebruik van CoronaMelder in ieder geval voort te zetten tot en met het voorjaar 2022 wordt voorgesteld de inzet van CoronaMelder te verlengen", laat De Jonge in zijn brief weten.

Door de wet met drie maanden te verlengen wordt de vervaldatum dan 10 januari 2022. CoronaMelder is sinds de lancering op 10 oktober vorig jaar meer dan 5,3 miljoen keer gedownload. Het ministerie van Volksgezondheid liet eerder deze week weten dat de CoronaMelder-app de overheid tot nu toe 23 miljoen euro heeft gekost. Beheer en doorontwikkeling zijn de grootste kostenpost.