Promovendus: camera smartphone ingrijpender dan politiecamera's

De camera’s van smartphones zijn ingrijpender dan winkel- of politiecamera's, zo stelt Gerard Ritsema van Eck op basis van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de promovendus zijn bedrijven en overheden, ingegeven door het succes van mobiele games zoals Pokémon Go, hun gegevens van publieke ruimtes gaan 'crowdsourcen'. Zo worden met behulp van locatiegegevens of camerabeelden van een telefoon informatie over bijvoorbeeld verkeersopstoppingen of gevoelens van onveiligheid in bepaalde buurten verzameld. Deze gegevens worden vervolgens door techbedrijven of politie gebruikt.

Volgens Ritsema van Eck wordt de rol van de smartphone in de samenleving steeds groter. Iedereen kan op elk moment filmen of gefilmd worden. "Daarom zijn camera’s van smartphones ingrijpender dan winkel- of politiecamera's", zegt Ritsema van Eck. "Die hangen op een vaste plek, en je kunt ze in zekere zin ontwijken. Dat kan met smartphones niet, die zijn alom aanwezig. Met die smartphones geven we, bewust of onbewust, heel veel gegevens door, vanaf de meest afgelegen plekken."

De onderzoeker merkt op dat de informatie die via smartphones wordt verzameld vaak betrekking heeft op groepen mensen, zoals een buurt. Het privacyrecht beschermt echter alleen individuen. "De toepassing van de klassieke mensenrechten is hierbij heel lastig. Die richten zich op bescherming van het individu. Maar dit gaat over privacy-inbreuken in een straat of een wijk. Dan kan een groep nadeel ondervinden. Of een persoon wordt gestigmatiseerd omdat die onderdeel is van een groep. Maar er wordt niet direct één mens benadeeld. Daardoor lijkt er juridisch niets aan de hand te zijn. Het is een soort niemandsland", laat de promovendus weten.

Ritsema van Eck ziet verschillende problemen met het filmen door burgers. Zo hebben mensen vooroordelen en is de data dus niet objectief. Daarnaast liggen profilering en discriminatie op de loer. "Mensen leveren gegevens aan over locaties, waardoor een profiel van zo'n locatie ontstaat, met mogelijk verkeerde toepassingen. Zolang je niet als individu gepinpoint wordt is er geen haan die er naar kraait. Maar dat maakt het nog niet correct of ongevaarlijk. Ik pleit dan ook voor privacyrechten voor groepen of straten om de desastreuze effecten van zulke gecrowdsourcde gegevens te beperken", stelt Ritsema van Eck. Hij promoveert 16 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.