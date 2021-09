SVB lanceert binnenkort register van veelgebruikte algoritmen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) lanceert binnenkort op de eigen website een register met daarin veelgebruikte algoritmen en hoe die precies werken. Dat laat Rolf Leijdekker, data-autoriteit bij de SVB, in een magazine van de nationale ombudsman weten. De SVB gebruikt onder andere algoritmen om ervoor te zorgen dat burgers de uitkering krijgen waar zij recht op hebben.

"Eigenlijk zit achter elke regeling die wij uitvoeren een algoritme", zegt Leijdekker. "Hoeveel AOW krijg je? En hoe zit dat als je veel in het buitenland hebt gewerkt? Dat rekent een algoritme allemaal uit." De gegevens die voor de algoritmen worden gebruikt zijn onder andere afkomstig uit de Basisregistratie Personen en een Europees systeem waarmee landen onderling data uitwisselen.

Leijdekker stelt dat fraudebestrijding of het controleren van wetten en regels niet het belangrijkste doel is van de algoritmen die de SVB gebruikt. "Als SVB zijn we maar voor één ding op aarde. Dat is burgers ontzorgen. We willen dat zij precies krijgen waar ze recht op hebben. Op tijd. Zo zorgen we dat mensen genoeg inkomen hebben om van te leven. Daar kunnen algoritmen bij helpen", merkt de data-autoriteit op.

Zo werkt de SVB aan een voorspellend en zelflerend algoritme dat bijvoorbeeld kan inschatten hoeveel mensen er in een huis wonen. Daarvoor wordt ook data van andere organisaties gebruikt. Het algoritme moet ervoor zorgen dat de SVB burgers minder hoeft lastig te vallen met een controle. Het algoritme kan ervoor zorgen dat de mogelijk frauderende huishoudens vooraf in beeld komen. "Zo hoef je bijvoorbeeld maar tien huishoudens lastig te vallen in plaats van honderd", aldus Leijdekker. "Je ziet dan dus minder mensen als mogelijke fraudeurs."

De SVB laat burgerpanels meekijken voordat dergelijke algoritmen in de praktijk worden gebruikt. Vanaf eind dit jaar worden ingewikkelde of gevoelige algoritmen waarschijnlijk ook ieder jaar door een extern bedrijf getoetst. Om ervoor te zorgen dat burgers meer inzicht in de gebruikte algoritmen krijgen werkt de SVB aan een landelijk algoritmeregister.

Dat register is nog in ontwikkeling. Daarom plaatst de SVB binnenkort eerst een eigen register van gebruikte algoritmen op de eigen website. In het register staat de werking van de algoritmen uitgelegd en komen er contactpersonen bij te staan, bijvoorbeeld voor vragen of wanneer mensen technische informatie over de algoritmen willen weten.