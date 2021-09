Ransomware versleutelt alle systemen ministerie van Justitie Zuid-Afrika

Door een ransomware-aanval zijn alle systemen van het ministerie van Justitie van Zuid-Afrika versleuteld, wat gevolgen voor allerlei diensten heeft. Op 7 september meldde de Zuid-Afrikaanse overheid dat er problemen met het it-systeem van het ministerie waren, wat gevolgen voor diensten op alle locaties van het ministerie had.

Op 9 september meldde het ministerie zelf via Twitter dat het slachtoffer van een ransomware-aanval was geworden, waardoor alle systemen versleuteld zijn. De systemen zijn daardoor niet meer beschikbaar voor medewerkers en het publiek. Dit heeft gevolgen voor alle elektronische diensten van het ministerie, waaronder de dienst voor het betalen van borgtochten en de e-maildienst.

Om ervoor te zorgen dat rechtbanken in het land kunnen blijven functioneren worden er handmatig opnames gemaakt. Ook de documentatie voor het begraven van overledenen wordt handmatig verstrekt. De aanval heeft geen gevolgen voor het uitkeren van kinderbijslag, aangezien die al verwerkt was. Verdere details zijn niet over de aanval of ransomware gegeven.