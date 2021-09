"Techbedrijf Olympus getroffen door ransomware-aanval"

Het Japanse techbedrijf Olympus is getroffen door een ransomware-aanval, zo laat een bron tegenover TechCrunch weten. Op de eigen website meldt Olympus dat het een "mogelijk cybersecurity-incident" onderzoekt dat systemen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika heeft getroffen.

Volgens Olympus detecteerde het op 8 september verdachte activiteit en wordt er nu gewerkt om het probleem te verhelpen. Vanwege het incident is het uitwisselen van data tussen de getroffen systemen uitgeschakeld, wat gevolgen voor partners heeft. Verdere details over de aanval en of het inderdaad om ransomware gaat worden niet gegeven. Beveiligingsonderzoeker Brett Callow van antimalwarebedrijf Emisoft stelt op basis van de losgeldboodschap die de aanvallers achterlieten dat de aanval is uitgevoerd door de BlackMatter-groep.