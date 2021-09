Ollongren kan niet zeggen of overheid gebruikmaakt van Pegasus-spyware

Demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kaag van Buitenlandse Zaken kunnen niet zeggen of Nederlandse overheidsinstanties gebruikmaken van de Pegasus-spyware. Ook zijn de bewindslieden niet bekend met Nederlandse politici, advocaten, mensenrechtenverdedigers en journalisten die via de Pegasus-spyware door andere landen zijn bespioneerd. Dat laten de ministers op Kamervragen van de SP weten.

Recentelijk meldde een collectief van mediaorganisaties en onderzoekers dat Pegasus wereldwijd is ingezet tegen activisten, journalisten en politici. Daarbij werd onder andere verwezen naar een lijst met tienduizenden telefoonnummers van mogelijke doelwitten. SP-Kamerlid Van Dijk wilde opheldering of het kabinet weet of er ook Nederlanders slachtoffer van de spyware zijn geworden.

"Nee, dat is het kabinet niet bekend. Het kabinet beschikt niet over de lijst waarop nummers zouden staan van personen die zijn gehackt met het middel", antwoorden Kaag en Ollongren. Ze stellen dat de status van deze lijst niet geheel duidelijk is. Daarnaast beschikt het kabinet niet over een lijst van telefoonnummers van Nederlandse politici, journalisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers, die dan zou kunnen worden vergeleken met de nummers op de eerdergenoemde lijst.

Het SP-Kamerlid vroeg daarnaast of de Pegasus-spyware ook door Nederlandse overheidsinstanties is ingezet. De bewindslieden merken op dat het Nederlandse instellingen in het algemeen niet is toegestaan binnen te dringen in systemen. Uitzonderingen gelden voor justitie en politiediensten voor de opsporing van strafbare feiten, en voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze organisaties kunnen onder omstandigheden bijzondere bevoegdheden inzetten.

"Over de wijze waarop deze organisaties gebruikmaken van hun wettelijk toegekende bijzondere bevoegdheden kan ik in het openbaar geen mededelingen doen. Tot slot kan het, voor zover het mandaat daartoe opdracht geeft en de juridische kaders dat toelaten, ook de Krijgsmacht toegestaan zijn om in het kader van militaire missies en operaties geautomatiseerde werken binnen te dringen", aldus de ministers. Recentelijk werd bekend dat de Duitse politie wel gebruikmaakt van de Pegasus-spyware.