Regels voor AVG-proof monitoren van burgers op internet later dit jaar gereed

Een Rijksbrede uitleg waarin staat hoe burgers op internet binnen de regels van de AVG kunnen worden gemonitord zou later dit jaar gereed moeten zijn. Dat heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten op vragen van Kamerlid Van Haga van Groep Van Haga over het gebruik van nepaccounts op social media door gemeenten.

Die gebruiken de accounts voor het monitoren van burgers, zo blijkt uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten.

Om de bewustwording over de regels voor monitoring binnen het rijk te vergroten wil het kabinet de expertise binnen overheidsorganisaties versterken. "We ontwikkelen daarom een Rijksbrede richtlijn/handreiking Monitoring waarin we aangeven hoe de departementen en uitvoeringsinstanties binnen de kaders van de AVG kunnen monitoren", maakte de minister eerder al bekend op vragen van de SP over het onderwerp. "Ik verwacht deze handreiking aan het einde van het jaar aan te kunnen bieden", laat Ollongren nu aan Van Haga weten.

De minister voegt toe dat gemeenten bij het monitoren van burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben om de regels na te leven. "Het blijft dan ook aan de gemeenten zelf om waar nodig organisatorische en technische maatregelen te nemen en processen aan te passen. Wanneer naleving en intern toezicht tekort schieten, zal ik hier in mijn gesprekken met de VNG en gemeenten aandacht voor vragen."