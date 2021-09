Bij ROC Mondriaan gestolen gegevens gepubliceerd op internet

De aanvallers die wisten in te breken op systemen van het ROC Mondriaan hebben de daar gestolen data gepubliceerd op internet. Dat laat de onderwijsinstelling op de eigen website weten. Het ROC Mondriaan stelt dat het geen losgeld wilde betalen, waarop de aanvallers besloten de data openbaar te maken. Om wat voor gegevens het precies gaat is nog onbekend. Medewerkers en studenten zijn inmiddels ingelicht.

Het is nog altijd onduidelijk om wat voor aanval het precies gaat. Nu blijkt dat er in ieder geval gegevens zijn gestolen en de scholengemeenschap is afgeperst. "Er is ook losgeld gevraagd. In overleg met de autoriteiten waaronder ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben we besloten om geen losgeld te betalen. Omdat wij een onderwijsinstelling zijn die gefinancierd wordt met publiek geld, voelen wij een verantwoordelijkheid om hier op een goede manier mee om te gaan."

Op dit moment vindt er nog altijd onderzoek plaats naar de precieze aard en omvang van de gepubliceerde data. Zodra er meer duidelijk over de gepubliceerde informatie is zegt het ROC Mondriaan vervolgstappen te zullen nemen en getroffen personen te informeren.