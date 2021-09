GGD'ers veroordeeld tot gevangenisstraffen voor datadiefstal

Twee GGD-medewerkers zijn wegens de diefstal van persoonsgegevens uit een GGD-systeem veroordeeld tot gevangenisstraffen. Eén van hen moet ook een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Beide verdachten, een 21-jarige man uit Heiloo en een 23-jarige man uit Alblasserdam, werkten begin dit jaar voor een callcenter dat door de GGD werd ingehuurd voor het inplannen van afspraken voor coronatesten.

Het tweetal zocht in deze functie onrechtmatig naar adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem, nam die over en verspreidde die. Het ging onder andere om de gegevens van bekende Nederlanders. Op de telefoon van de 21-jarige man werden 62 foto's gevonden met persoonsgegevens. Ook stond op zijn laptop een Excelbestand met de gegevens van nog eens 36 personen.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de man via verschillende socialmediakanalen en Telegram 230 advertenties had geplaatst waarin hij onder andere BSN-nummers aanbood. De man vertelde tegenover de rechter dat hij uiteindelijk aan één iemand de gegevens van een 'gewone' burger heeft verkocht voor vijftig euro. De 23-jarige man uit Alblasserdam verkocht geen persoonsgegevens, maar zocht in het GGD-systeem wel de gegevens van twintig personen op. Van vier bekende Nederlanders stuurde hij de gegevens via WhatsApp door naar een vriend.

De 21-jarige man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De 23-jarige man kreeg een celstraf van zestig dagen opgelegd waarvan 34 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf van 180 uur uitvoeren. De straffen zijn lager dan de officier van justitie eiste. De rechtbank houdt onder andere rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachten.