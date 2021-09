Minister: 28 miljoen qr-codes aangemaakt met CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app zijn inmiddels zo'n 28 miljoen qr-codes aangemaakt die zijn gebruikt om toegang tot locaties te krijgen of te vliegen. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Volgens De Jonge is CoronaCheck zo'n tien miljoen keer gedownload.

Via de qr-code die binnen de app wordt gegenereerd, wat op basis van een negatieve coronatest, vaccinatie of herstelbewijs van corona kan, kan er vanaf 25 september toegang tot horeca, sport en cultuur worden verkregen waar een coronatoegangsbewijs voor gaat gelden. Locaties kunnen de qr-code via de CoronaCheck Scanner-app controleren. Deze app is ruim 844.000 keer gedownload, aldus de minister.

CoronaMelder

De CoronaMelder-app die vorig jaar werd gelanceerd telt inmiddels meer dan 5,3 miljoen downloads. Via deze app kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Gebruikers kunnen zich dan laten testen.

Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 hebben bijna 200.000 mensen anderen via de app gewaarschuwd. Zo'n 210.000 mensen hebben naar aanleiding van een notificatie in de app een test aangevraagd. Hiervan bleken bijna 16.000 mensen ook daadwerkelijk besmet, zo laat De Jonge weten.