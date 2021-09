CDA wil opheldering van Keijzer over dataverzameling door TikTok

Het CDA heeft demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken om opheldering gevraagd over de dataverzameling van TikTok. Aanleiding is de aankondiging van de Ierse privacytoezichthouder DPC dat het twee onderzoeken start naar het verwerken van de persoonlijke gegevens van kinderen en het versturen van data naar China.

"Waarvoor gebruiken bedrijven als TikTok deze gegevens, afgezien van reclame? Welke inzichten bestaan hierover? Is hier recent nog onderzoek naar gedaan door Europese en/of niet-Europese organisaties en/of instellingen?", vragen CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Amhaouch. Die willen ook weten of de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op enige manier betrokken zijn bij het onderzoek van de DPC.

Keijzer moet daarnaast ook duidelijk maken welke acties en initiatieven er lopen om de cyberveiligheid van Nederlandse app- en telefoongebruikers te vergroten, en dan in het bijzonder van kinderen. Daarnaast moet de staatssecretaris laten weten in hoeverre een motie van Van Dijk is uitgevoerd over cyberveiligheid bij het gebruik van apps en mobiele toestellen. Deze motie verzoekt de regering onder andere te onderzoeken hoe kinderen beter zouden kunnen worden beschermd tegen de risico's en kwetsbaarheden van smartphones en apps, zoals TikTok.

"Bent u voornemens om ook (de uitkomsten van) het tweede onderzoek dat de DPC heeft ingesteld te volgen, namelijk het onderzoek naar het mogelijkerwijs delen van data van EU-gebruikers met China door TikTok? Beschikt u zelf, op basis van uw eigen informatiepositie, over aanwijzingen dat dit aan de hand is?", vragen Van Dijk en Amhaouch als laatste. Keijzer heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.