Decryptietool helpt slachtoffers REvil-ransomware bij ontsleutelen data

Slachtoffers van de REvil-ransomware kunnen dankzij een gratis decryptietool hun bestanden nu ontsleutelen. Dat meldt antivirusbedrijf BitDefender, dat de tool samen met een opsporingsinstantie ontwikkelde. De tool werkt bij alle aanvallen met de REvil-ransomware die voor 13 juli van dit jaar zijn uitgevoerd.

Op die datum gingen verschillende websites van de REvil-groep offline, waardoor getroffen slachtoffers die geen losgeld hadden betaald hun bestanden niet meer konden herstellen. Deze slachtoffers kunnen via de decryptietool nu alsnog hun bestanden terugkrijgen. De REvil-groep was onder andere verantwoordelijk voor de wereldwijde ransomware-aanval via de software van Kaseya.

Bitdefender stelt dat het onderzoek in deze zaak nog gaande is en het geen verdere details kan geven. Er werd echter besloten dat het belangrijk is om de decryptor nu al beschikbaar te stellen nog voordat het onderzoek is afgerond.