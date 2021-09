12 jaar cel voor man die AT&T-medewerkers omkocht om malware te installeren

Een Pakistaanse man die gedurende zeven jaar de simlocks van bijna twee miljoen telefoons wist te verwijderen, onder andere via malware op systemen van telecomprovider AT&T, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar.

De man startte met zijn praktijken in 2012 door het ronselen van AT&T-medewerkers in een callcenter in Washington. Die liet hij de simlocks van een groot aantal telefoons verwijderen. De telefoons konden zo worden doorverkocht en bij andere telecomproviders worden gebruikt waar de Pakistaanse man aan verdiende.

In 2013 implementeerde AT&T een nieuw systeem dat het lastiger voor omgekochte medewerkers maakte om de simlocks te verwijderen. Daarop liet de Pakistaanse man een softwareontwikkelaar malware ontwikkelen die op systemen van AT&T kon worden geïnstalleerd en waarmee hij op afstand de simlocks van telefoons effectiever en in grotere aantallen kon verwijderen.

Voor het ontwikkelen van deze malware liet de man omgekochte AT&T-medewerkers andere malware op de systemen van de telecomprovider installeren, waarmee informatie werd verzameld die de softwareontwikkelaar gebruikte voor het ontwikkelen van zijn malware. Uit onderzoek van AT&T bleek dat de Pakistaanse man en zijn handlangers gedurende zeven jaar meer dan 1,9 miljoen telefoons simlockvrij maakten. Hierdoor zou de telecomprovider meer dan 201 miljoen dollar aan inkomsten zijn misgelopen omdat klanten het resterende bedrag voor hun telefoon niet meer betaalden.

AT&T biedt klanten abonnementen inclusief telefoon. Door het verwijderen van de simlock is de telefoon ook op andere telecomnetwerken te gebruiken en hoeft de eigenaar AT&T niet meer voor de aanschaf van de telefoon te betalen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. De rechter oordeelde de man ook om AT&T een schadevergoeding van 200 miljoen dollar te betalen.