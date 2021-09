EFF: WhatsApp moet end-to-end versleutelde back-ups standaard maken

Door Rexodus: Iemand die denkt Facebook of welke bigtech dan ook nodig te hebben om vertrouwelijke gegevens te versturen of op te slaan, of nog erger, gebruik meent te moeten maken van hun financiële infrastructuur, kan ik alleen maar adviseren een goeie psychiater op te zoeken. Je hebt 'm HARD nodig! Wellicht helpt een goeie brains-trainer ook. Probeer je IQ boven de 50 te krijgen! Het zal helpen!

Ik denk dat u groot gelijk heeft, wie werkelijk niet wil, om wat voor reden dan ook dat derden inzage krijgen in zijn of haar gegevens, die moet wegblijven van welke sociale media dan ook, want die hebben allang toegegeven aan de overheid om over een sleutel van de achterdeur te beschikken. Helaas heeft het niks met IQ te maken, maar alles met geestelijke luiheid vrees ik.