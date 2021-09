Microsoft voorziet Exchange Server van nieuwe securityfeature

Microsoft zal Exchange Server via een komende update van een nieuwe securityfeature voorzien, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Wat de feature precies inhoudt zal binnenkort bekend worden gemaakt. Het afgelopen jaar werden meerdere kwetsbaarheden in Exchange gebruikt om kwetsbare mailservers aan te vallen.

"Exchange Server blijft een ongelooflijk rijke voedingsbodem voor beveiligingsonderzoek. Dit komt door de enorme complexiteit van het product, zowel qua features als architectuur", stelde Simon Zuckerbraun van het Zero Day Initiative vorige maand, bij de aankondiging van het ProxyToken-lek. Via deze kwetsbaarheid is diefstal van e-mails op Exchange Servers mogelijk.

Vertraging

Normaliter brengt Microsoft de Cumulative Updates (CUs) voor Exchange Server, die allerlei bugfixes bevatten, elke derde dinsdag van de maand uit. Deze maand zou dat 21 september zijn, maar dat is nu een week verschoven. "Kwaliteit komt altijd op de eerste plaats als we een update uitrollen en we nemen iets meer tijd om de Cumulative Update af te maken en te testen zodat het aan onze kwaliteitseisen voldoet voordat we die uitrollen", aldus het Microsoft Exchange Server Team.

Verder stelt Microsoft dat de CU van deze maand alleen beschikbaar komt voor Exchange Servers die de CU van juni geïnstalleerd hebben. Organisaties die van Exchange 2016 of Exchange 2019 gebruikmaken wordt aangeraden de CU van afgelopen juni te installeren.