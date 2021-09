Politie stuurt in phishingonderzoek e-mail naar 20.000 e-mailadressen

De politie heeft afgelopen vrijdag in een onderzoek naar phishing een e-mail naar 20.000 e-mailadressen gestuurd die in een bestand van een verdachte werden aangetroffen. In het bestand stonden voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-nummer en e-mailadres.

"Uit ons onderzoek is niet gebleken dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens. Ook zijn uw gegevens, voor zover wij hebben kunnen constateren, niet verder verspreid", aldus de politie in het bericht aan de 20.000 mensen van wie de e-mailadressen in het bestand stonden. Hoe de verdachte precies aan de gegevens kwam is onbekend. De politie stelt dat de data mogelijk via phishing is verzameld of bij de inbraak op een website is bemachtigd.

In het bestand zijn geen wachtwoorden aangetroffen. Toch adviseert de politie om het wachtwoord van het betreffende e-mailadres te wijzigen. Ook wordt aangeraden om voor elk account een ander wachtwoord te gebruiken. Verdere details worden niet in het bericht gegeven. "Wij begrijpen dat dit bericht vragen kan oproepen. Doordat het onderzoek nog loopt, kunnen we hier verder niets over delen", besluit de politie de notificatiemail.