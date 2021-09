Firefox start test onder gebruikers met Bing als standaard zoekmachine

Mozilla is een nieuwe test onder Firefox-gebruikers gestart waarbij het Bing als standaard zoekmachine instelt. Op dit moment is Google bij de meeste Firefox-gebruikers nog de standaard zoekmachine. Mozilla heeft hiervoor een overeenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst werd vorig jaar nog verlengd door de Firefox-ontwikkelaar. Google zou Mozilla hiervoor naar schatting een bedrag van tussen de 400 miljoen en 450 miljoen dollar per jaar betalen.

Als onderdeel van het huidige experiment wordt bij één procent van de Firefox-gebruikers op de desktop Microsoft Bing als standaard zoekmachine ingesteld. Het experiment is begin deze maand gestart en zal waarschijnlijk eind januari volgend jaar worden afgerond, zo laat Mozilla op de eigen website weten. De test werd ook op Twitter aangekondigd, waarbij wordt duidelijk gemaakt dat gebruikers de ingestelde zoekmachine ook zelf weer kunnen veranderen. Waarom Mozilla de test met Bing als zoekmachine uitvoert is onbekend.