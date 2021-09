Data 106 miljoen internationale bezoekers Thailand gelekt via open database

De privégegevens van meer dan 106 miljoen internationale bezoekers van Thailand was voor iedereen op internet via een open onbeveiligde database toegankelijk. Het gaat om namen, paspoortnummers, aankomstdatum, geslacht, visumtype, verblijfsstatus en aankomstkaartnummer die in de tweehonderd gigabyte grote Elasticsearch-database stonden.

Dit is zoekmachinesoftware voor het indexeren van allerlei soorten informatie. Het wordt onder andere ingezet voor het doorzoeken van websites, documenten en applicaties, maar is ook te gebruiken voor analytics, monitoring en data-analyse. De database was op 20 augustus door zoekmachine Censys geïndexeerd.

Drie dagen later ontdekte beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko van Comparitech de database en waarschuwde de Thaise overheid. De database werd vervolgens beveiligd. Het ip-adres van de database is nog steeds openbaar, maar de database zelf is vervangen door een honeypot. Volgens de Thaise autoriteiten is de data niet door ongeautoriseerde partijen benaderd.