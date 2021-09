VS neemt sancties tegen cryptobeurs voor faciliteren ransomwaregroepen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voor het eerst sancties genomen tegen een cryptobeurs voor het faciliteren van de transacties van ransomwaregroepen. Volgens het ministerie blijkt uit een analyse van de transacties van cryptobeurs Suex dat zeker acht ransomwaregroepen heeft gefaciliteerd en dat meer dan veertig procent van de transacties in verband met criminele partijen wordt gebracht.

"Cryptobeurzen zoals Suex spelen een essentiële rol voor de winstgevendheid van ransomware-aanvallen, waarmee andere cybercriminele activiteiten worden gefinancierd. Het ministerie zal deze partijen aansprakelijk houden en verstoren om de drijfveer voor cybercriminelen weg te nemen om deze aanvallen uit te voeren", aldus het ministerie. Door de opgelegde sancties mogen Amerikanen geen zaken meer met Suex doen en zijn alle tegoeden van het bedrijf die onder Amerikaanse jurisdictie vallen bevroren.

Volgens Chainanalysis, dat bij het onderzoek naar de cryptobeurs was betrokken, heeft Suex meer dan 160 miljoen dollar van ransomwaregroepen en andere cybercriminelen ontvangen. Het bedrijf staat geregistreerd in Tsjechië, maar zou daar geen fysiek kantoor hebben. In plaats daarvan opereert het vanuit Rusland en het Midden-Oosten, waar het cryptovaluta omzet naar fysiek geld, aldus Chainanalysis.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt dat sommige cryptobeurzen een onmisbaar onderdeel van het ransomware-ecosysteem zijn. Als onderdeel van een overheidsbrede aanpak van ransomware wordt nu ook naar deze cryptobeurzen gekeken. De Amerikaanse autoriteiten hebben aangegeven dat ze sancties tegen andere cryptobeurzen dan ook niet uitsluiten.