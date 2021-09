EFF kondigt einde van browser-extensie HTTPS Everywhere aan

Meer dan tien jaar geleden lanceerde de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF de browser-extensie HTTPS Everywhere, maar het einde van de extensie nadert omdat steeds meer browsers dezelfde functionaliteit bieden. HTTPS Everywhere laadt websites die https ondersteunen standaard over https, ook al tikt de gebruiker in de adresbalk http of opent een link die met http begint. Dit moet man-in-the-middle-aanvallen voorkomen en de privacy van gebruikers beschermen.

"Het doel van HTTPS Everywhere was altijd om overbodig te worden. Dat zou inhouden dat we ons grotere doel bereikt hebben: een wereld waar https nagenoeg overal aanwezig en beschikbaar is waarbij gebruikers geen extra browser-extensie nodig hebben om er gebruik van te maken. Die wereld is dichterbij dan ooit, waarbij de grote browsers nu standaard een HTTPS-only mode ondersteunen", aldus Alexis Hancock van de EFF.

Nu browsers over de optie beschikken om websites alleen over https te laden zal de EFF HTTPS Everywhere uitfaseren. Aan het einde van dit jaar wordt de extensie in "maintenance mode" geplaatst. Gebruikers en partners krijgen dan de tijd om de benodigde aanpassingen door te voeren. Daarnaast zal de EFF gebruikers erop wijzen dat browsers tegenwoordig dezelfde functionaliteit bieden voordat er volledig afscheid van de extensie wordt genomen.