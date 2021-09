Microsoft Exchange lekt via Autodiscover-bug inloggegevens Windows-domeinen

Een bug in de Autodiscover-feature van Microsoft Exchange maakt het mogelijk om inloggegevens voor Windows-domeinen te onderscheppen. Onderzoekers van securitybedrijf Guardicore stellen dat ze op deze manier 372.000 inloggegevens voor Windows-domeinen hebben bemachtigd en bijna 97.000 inloggegevens afkomstig van Microsoft Outlook, mobiele e-mailclients en andere applicaties die met Exchange-servers communiceren.

Autodiscover is een protocol dat Microsoft Exchange gebruikt voor het automatisch configureren van e-mailclients zoals Microsoft Outlook. Het moet het eenvoudig voor gebruikers maken om hun Outlook-client in te stellen. Alleen het opgeven van een gebruikersnaam en wachtwoord is voldoende, waarna het protocol de rest van de configuratie afhandelt. De client probeert hiervoor verbinding te maken met een Autodiscover-url, die gebaseerd is op het e-mailadres van de gebruiker.

Is het e-mailadres voorbeeld@example.com, dan zal de client verschillende Autodiscover-url's proberen, zoals autodiscover.example.com en example.com/Autodiscover. Wanneer deze url's niet worden gevonden, omdat de organisatie van de gebruiker die niet heeft ingesteld, maakt de client verbinding met Autodiscover.com, ook al staat dit los van het domein van de gebruiker, namelijk example.com. De eigenaar van dit Autodiscover.com ontvangt zo alle requests voor het oorspronkelijke domein.

Guardicore registreerde verschillende Autodiscover-domeinen, zoals Autodiscover.es, Autodiscover.fr en Autodiscover.uk. Hierdoor ontvingen de onderzoekers honderdduizenden inloggegevens van gebruikers die hun e-mailclients wilden instellen, maar geen verbinding konden maken met het Autodiscover-endpoint van hun organisatie. De gegevens waren onder andere afkomstig van banken, energiecentrales, logistieke bedrijven, voedselproducenten en vastgoedondernemingen.

Als oplossing adviseren de onderzoekers om onder andere Autodiscover-domeinen in de firewall te blokkeren en http-authenticatie uit te schakelen. Microsoft laat in een reactie weten dat het niet van tevoren over het probleem was ingelicht en stappen zal nemen om gebruikers te beschermen.