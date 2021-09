Brave-browser introduceert "privacyvriendelijke" videobelfunctie

De makers van de Brave-browser hebben een nieuwe feature toegevoegd waardoor gebruikers nu direct vanuit de browser zonder aanvullende extensies of software kunnen videobellen. Daarbij staat vooral de privacy van gebruikers centraal, aldus de ontwikkelaars. "Veel andere videobelproviders, waaronder Zoom, monitoren gesprekken, metadata en afbeeldingen, en de records van die data kunnen zonder toestemming worden verkocht of gedeeld", stelt Brave.

Brave Talk, zoals de videobelfunctie wordt genoemd, biedt verschillende encryptielagen wat meeluisteren moet voorkomen. Daarnaast slaan de Brave-servers geen metadata op. "Dus gesprekken, afbeeldingen en activiteiten worden nooit vastgelegd of zonder toestemming van de gebruiker gedeeld", zo laat de browserontwikkelaar weten. Brave Talk maakt gebruik van de opensourcevideobelsoftware Jitsi.

De videobelfunctie is gratis te gebruiken voor een-op-eengesprekken. Voor gesprekken met drie of meer mensen moet zeven dollar per maand worden betaald. Deze premiumversie biedt wel meer opties, waaronder het opnemen van gesprekken, ondersteuning voor honderden deelnemers en tools voor het hosten van gesprekken.