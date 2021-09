VS waarschuwt voor sanctierisico's bij betalen van losgeld ransomware

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een advisory afgegeven waarin het bedrijven waarschuwt die losgeldbetalingen bij ransomware doen of faciliteren, waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen, dat ze mogelijk regelgeving overtreden en het risico op sancties lopen. Eerder deze week nam het ministerie voor het eerst sancties tegen een cryptobeurs voor het faciliteren van de transacties van ransomwaregroepen.

Volgens het ministerie is er tijdens de coronacrisis een toename van het aantal ransomware-incidenten geweest. "Bedrijven die voor slachtoffers ransomwarebetalingen aan aanvallers faciliteren, waaronder financiële instellingen, cyberverzekeringsmaatschappijen en bedrijven betrokken bij digitaal forensisch onderzoek en incident response, moedigen niet alleen toekomstige eisen voor ransomwarebetalingen aan maar riskeren ook het overtreden van OFAC-regelgeving", aldus het ministerie.

De Office of Foreign Assets Control (OFAC) is een Amerikaanse overheidsdienst die toeziet op sanctienaleving. Het ministerie stelt in de waarschuwing dat er ook een mogelijk "sanctierisico" is bij het faciliteren en betalen van losgeld. Tegelijkertijd benadrukt het ministerie dat deze vermelding alleen ter informatie is en geen wetgeving betreft. Verder worden bedrijven en burgers in de waarschuwing opgeroepen om het losgeld bij ransomware niet te betalen en zich juist te richten op preventie- en beschermingsmaatregelen tegen ransomware.