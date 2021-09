Google Chrome werkt vanaf 2023 niet meer met Manifest V2-extensies

Google Chrome werkt vanaf januari 2023 niet meer met browser-extensies die op Manifest V2 zijn gebaseerd. Dit is een specificatie voor het ontwikkelen van Chrome-extensies. Alleen extensies die aan de Manifest V3-specificatie voldoen zijn dan nog toegestaan. Google heeft nu de tijdlijn aangekondigd voor het uitfaseren van Manifest V2-extemsies.

Vanaf 17 januari 2022 worden nieuwe Manifest V2-extensies niet meer in de Chrome Web Store geaccepteerd. Bestaande V2-extensies kunnen nog wel gewoon updates blijven ontvangen. Vanaf januari 2023 zal Chrome niet langer meer werken met V2-extensies. Op dit moment accepteert Google Chrome zowel V2- als V3-extensies. Volgens Google biedt V3 echter betere prestaties, security en privacy dan zijn voorganger.

Ontwikkelaars van onder andere adblockers hebben in het verleden grote kritiek geuit op de aanpassingen die Manifest V3 met zich meebrengt. "De API-aanpassingen in Manifest V3 hinderen browser-extensies in hun mogelijkheid om ongewenste content te blokkeren en aanvullend beveiligingsbeleid te handhaven, wat de bruikbaarheid, en zelfs het voortbestaan, van veel populaire privacy- en securitytools bedreigt", aldus Giorgio Maone, ontwikkelaar van de NoScript-extensie, vorig jaar.

Op dit moment heeft een adblocker bij het verwerken van een netwerkverzoek van de gebruiker toegang tot alle informatie van dit verzoek. Het kan dan om gevoelige informatie gaan zoals foto's en e-mails, aldus Google. Het wil daarom de gebruikte programmeerinterface, de Web Request API, vervangen door een nieuwe API genaamd Declarative Net Request. In de eerste versie van deze API werd de werking van adblockers ernstig beperkt, aldus de ontwikkelaars van deze extensies. Google heeft sindsdien verschillende aanpassingen doorgevoerd en zegt de komende tijd ook nog nieuwe mogelijkheden te zullen toevoegen.