Haven van Houston aangevallen via zerodaylek in Zoho ManageEngine

De haven van Houston is in augustus aangevallen via een zerodaylek in Zoho ManageEngine ADSelfService Plus. De aanval werd echter snel opgemerkt, zo stelt CNN op basis van een rapport van de Amerikaanse kustwacht. ManageEngine ADSelfService Plus is een self-service password management en single sign-on oplossing voor Active Directory en cloud-apps. Het stelt gebruikers onder andere in staat om zelf hun wachtwoord te resetten.

Via het zerodaylek wisten aanvallers op 19 augustus toegang tot een webserver van de haven te krijgen. Vervolgens installeerden ze software om het netwerk verder aan te vallen. Zo'n negentig minuten na de initiële inbraak hadden de aanvallers alle inloggegevens voor niet nader genoemde Microsoft-software gestolen, meldt CNN. Minuten later werd de gecompromitteerde server door havenpersoneel geïsoleerd, waardoor ongeautoriseerde toegang tot het netwerk werd afgesneden, zo laat het rapport weten.

Tijdens een hoorzitting erkende het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) het bestaan van het zerodaylek en dat het die bij de haven van Houston had aangetroffen. Zoho kwam op 7 september met een beveiligingsupdate voor de kwetsbaarheid. Op 16 september publiceerden de Amerikaanse kustwacht, de FBI en het CISA een waarschuwing waarin werd gewaarschuwd voor misbruik van het beveiligingslek.

De haven van Houston laat zelf in een reactie weten dat het de aanval in augustus succesvol heeft afgeslagen en er geen operationele data of systemen zijn getroffen (pdf). Wie erachter de aanval zat is onbekend.