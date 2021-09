Microsoft stopt met Basic Authentication in Exchange Online in oktober 2022

Microsoft stopt op 1 oktober 2022 met Basic Authentication in Exchange Online, wat inhoudt dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van protocollen zoals POP, IMAP en SMTP AUTH. Volgens Microsoft is Basic Authentication, waarbij er wordt ingelogd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, een verouderde industriestandaard die kwetsbaar is voor aanvallen.

"We moeten samenwerken om security te verbeteren. We nemen onze rol hierin serieus en ons einddoel is om Basic Authentication voor al onze klanten uit te schakelen", aldus het Microsoft Exchange Team. Microsoft is al begonnen om Basic Authentication uit te schakelen bij klanten die er geen gebruik van maken.

Begin 2022 zal het techbedrijf dit ook doen bij een select aantal gekozen klanten die er nog wel gebruik van maken. Het gaat dan om een periode van 12 tot 48 uur waarna de betreffende protocollen weer worden ingeschakeld. In deze periode kunnen gebruikers en apps van deze bedrijven geen verbinding met Exchange maken. Bedrijven kunnen in deze periode Basic Authentication wel weer zelf inschakelen.

Daarnaast laat Microsoft weten wanneer het Basic Authentication uitschakelt omdat het niet meer wordt gebruikt of het bedrijf één van de gekozen klanten is waarbij de protocollen, ook al zijn die nog in gebruik, proactief worden uitgeschakeld. Daarop kunnen ondernemingen laten weten dat de betreffende protocollen niet moeten worden uitgeschakeld.

"Het uitschakelen van Basic Authentication om toegang tot Exchange Online te krijgen is vanuit een securityperspectief gezien heel goed", aldus Microsoft. Het techbedrijf erkent dat bedrijven het afgelopen jaar met andere problemen te maken hadden en daarom mogelijk nog niet klaar zijn voor de overstap naar Modern Authenticatio. "We hopen dat een aankondiging twaalf maanden van tevoren voldoende voorbereidingstijd geeft", laat het Exchange Team afsluitend weten. Onder Basic Authentication vallen Exchange Web Services (EWS), Exchange ActiveSync (EAS), POP, IMAP, Remote PowerShell, MAPI, RPC, SMTP AUTH en OAB.