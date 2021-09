Europese Unie beschuldigt Rusland van cyberaanvallen tegen politici

De Europese Unie heeft Rusland beschuldigd van cyberaanvallen tegen politici en het ondermijnen van democratische waarden en principes. De aanvallen hebben de naam Ghostwriter gekregen en waren gericht tegen parlementsleden, overheidsfunctionarissen, politici, journalisten en burgers. De aanvallers probeerden toegang tot systemen en persoonlijke accounts te krijgen om zo gegevens te stelen.

"Deze activiteiten zijn in strijd met de normen voor verantwoord staatsgedrag in cyberspace zoals ondersteund door alle VN-lidstaten, en proberen onze democratische instellingen en processen te ondermijnen, mede door de verspreiding van desinformatie en informatiemanipulatie", zo laat de EU in een verklaring weten. De Europese Unie roept Rusland op om zich te houden aan de normen voor verantwoord gedrag in cyberspace. Daarbij sluit de EU eventuele stappen niet uit.

Vorig jaar juli waarschuwde securitybedrijf FireEye voor een be√Įnvloedingscampagne die het GhostWriter noemde en waarbij gecompromitteerde websites en gespoofte e-mailaccounts werden gebruikt om desinformatie in onder andere Litouwen, Letland en Polen te verspreiden. Zo werden onder andere valse nieuwsberichten op deze websites geplaatst waarin weer in andere artikelen naar werd verwezen. In april van dit jaar liet FireEye weten dat de aanvallen het werk waren van een door een staat gesponsorde spionagegroep.