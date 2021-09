Amerikaanse senator wil verplichte adblocker voor overheidsnetwerken

De Amerikaanse senator Ron Wyden wil dat alle federale overheidsinstanties in de VS worden verplicht om advertenties te blokkeren om zo hun systemen tegen aanvallen te beschermen. Daarbij wijst Wyden naar adviezen van de Amerikaanse geheime dienst NSA en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.

De NSA waarschuwde in 2018 dat aanvallers via besmette advertenties, ook wel malvertising genaamd, malware op overheidssystemen kunnen installeren. Naast het tijdig installeren van beveiligingsupdates werd het blokkeren van advertenties aangeraden, mede door het gebruik van een adblocker. Begin dit jaar kwam het CISA met een soortgelijk advies waarin het gebruik van een adblocker werd genoemd (pdf).

Op dit moment zijn federale overheidsinstanties niet verplicht om deze adviezen op te volgen, stelt Wyden. De senator riep in 2017 al op om advertenties op de computers van federale ambtenaren te blokkeren, tenzij de advertentie-industrie kon garanderen dat die geen kwaadaardige code zouden bevatten. Wyden herhaalde zijn oproep in december 2018.

Nu doet hij een nieuwe poging, mede naar aanleiding van de chief information officer van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap die hem liet weten dat de inlichtingendiensten ook advertenties blokkeren. Wyden heeft het Office of Management and Budget (OMB) in een brief gevraagd om het gebruik van een adblocker voor overheidsinstanties te verplichten (pdf).