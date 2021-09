Overbelaste servers CoronaCheck zorgden voor problemen met ophalen qr-code

De servers van CoronaCheck waren dit weekend overbelast wat voor problemen met het ophalen van de qr-code zorgde waarmee toegang tot horeca, cultuur en evenementen kan worden verkregen. Vanwege veiligheidsvoorschriften worden de qr-codes elke 28 dagen ververst. Volgens het ministerie van het ministerie van Volksgezondheid gebeurde dat dit weekend op veel telefoons tegelijkertijd.

Daarnaast stelt het ministerie dat er ddos-aanvallen plaatsvonden. Hierdoor konden mensen niet meteen een qr-code ophalen. Zij kregen het advies om het op een later moment opnieuw te proberen. Vanwege de problemen besloten horecagelegenheden mensen zonder qr-code toe te laten. Het ministerie stelt dat de drukte inmiddels is afgenomen en de ddos-aanvallen zijn afgeslagen.

Al uitgegeven qr-codes blijven 28 dagen gelden en zijn offline beschikbaar en kunnen offline worden gescand. "Mensen die eenmaal hun code opgehaald hebben kunnen deze dus gewoon blijven gebruiken", aldus het ministerie. Dat adviseert mensen om voordat ze op stap gaan te controleren of de qr-code al is opgehaald.

Koninklijke Horeca Nederland spreekt over "een vuistslag in het gezicht van horecaondernemers" wat betreft de problemen met de CoronaCheck-app. "Dit is heel wrang voor de horecaondernemers die ongevraagd met deze maatregelen moeten werken, dat dan op deze dag de techniek hen in de steek laat", zegt algemeen directeur Dirk Beljaarts tegenover persbureau ANP.