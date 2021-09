Privacy First steunt rechtszaak tegen invoering coronatoegangsbewijs

Privacy First steunt de rechtszaak tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs dat sinds dit weekend verplicht is om toegang tot horeca, cultuur en evenementen te krijgen. Het kort geding is aangespannen door advocaat Bart Maes van Maes Law. Volgens Maes is de coronapas onwettig, strafbaar, in strijd met de Grondwet, tal van internationale verdragen én een resolutie van de Raad van Europa.

"Nu massale aantasting en schending van mensenrechten dreigt, is het aan de rechter om in te grijpen en de overheid te corrigeren. In lijn met onze statutaire doelstelling in het algemeen belang heeft de actuele rechtszaak van Bart Maes c.s. ter stopzetting van de coronapas daarom onze volledige steun", zo laat Privacy First weten. De stichting benadrukt dat hiermee geen statement wordt gemaakt tegen het vaccineren, maar dat het van cruciaal belang is om juist in deze tijd ieders mensenrechten volledig te respecteren en te beschermen.

"Kritische geluiden, op welke grond dan ook, dienen serieus genomen te worden en niet op emotionele gronden terzijde geschoven te worden. Zowel op korte als lange termijn vormt dit de beste waarborg voor een open, vrije en gezonde samenleving", zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First. Het kort geding vindt morgen om 13.00 uur plaats in Den Haag en is via een livestream te volgen.