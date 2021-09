Gemeente Den Haag organiseert hackwedstrijd om eigen systemen te testen

De gemeente Den Haag organiseert vandaag een hackwedstrijd waarbij tweehonderd ethisch hackers de systemen van de gemeente zullen testen. Met "Hâck The Hague" wil de gemeente naar eigen zeggen haar digitale weerbaarheid vergroten. Tijdens de editie van 2019 werden meer dan honderd kwetsbaarheden in systemen van de gemeente aangetroffen, waarvan het grootste deel inmiddels is opgelost, aldus securitybedrijf Cybersprint dat de wedstrijd mede organiseert.

Deelnemers aan de wedstrijd kunnen in vier categorieën prijzen winnen, namelijk de meest creatieve hack, de meest geavanceerde hack en de meest impactvolle hack. Daarnaast maken studenten kans op de Hckademic Award. In totaal zijn er twaalf geldprijzen tussen de 500 en 2000 te winnen. Er gelden wel enkele spelregels voor deelnemers. Zo mogen gevonden kwetsbaarheden niet openbaar worden gemaakt. Tijdens de editie van dit jaar mogen ook voor het eerst teams meedoen.