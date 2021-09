VNG pleit voor aanstellen van aparte minister voor Digitale Zaken

Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt komt er in het nieuwe kabinet een aparte minister voor Digitale Zaken die zich gaat bezighouden met de digitale transitie. In een position paper stelt de VNG dat de samenleving en het bedrijfsleven sneller lijken te digitaliseren dan de overheid. De VNG vindt dat de overheid bij de digitalisering actief publieke waarden moet beschermen om excessen te voorkomen.

"Als overheid moeten we het maatschappelijk verkeer in de informatiesamenleving gaan reguleren, waar dat nu impliciet of door de markt gebeurt. De digitale transitie verdient dezelfde prioriteit die Europa eraan geeft. Eén minister voor Digitale Zaken volgens het voorbeeld van de Europese Unie kan een grote rol spelen in het uitvoeren en coördineren van de brede digitale agenda voor Nederland", laat de vereniging in het position paper weten.

Naast de oproep voor het politiek maken van digitalisering wil de VNG ook dat bij de digitale transitie de mens centraal staat, er wordt geïnvesteerd in de digitale infrastructuur en kansen van de digitalisering worden benut. "Het stelsel van basisregistraties is verouderd, terwijl de digitalisering vraagt om innovatie van de (digitale) identiteit. Gemeenten staan klaar om de mogelijkheden voor een digitale identiteit te onderzoeken en te benutten."

Verder meldt de VNG dat gemeenten, door juridische en ethische kaders te ontwikkelen, richting willen geven aan de toepassing van slimme technieken of het bij elkaar brengen van data. Dat moet gebeuren op basis van de praktijk en dicht bij de belevingswereld van inwoners, staat in het position paper vermeld (pdf).