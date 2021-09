Malafide Safepal Wallet-extensie steelt cryptovaluta Firefox-gebruikers

Een malafide Firefox-extensie die zich voordeed als de SafePal Wallet-applicatie en cryptovaluta van gebruikers buitmaakte heeft maandenlang in de officiële extensie-store van Mozilla gestaan. Inmiddels is de extensie van addons.mozilla.org verwijderd. SafePal biedt zowel een hardware wallet als een applicatie voor het beheer van cryptovaluta.

Op 16 februari verscheen in de Mozilla extensie-store een extensie genaamd "Safepal Wallet" die van "safepal" afkomstig zou zijn. In werkelijkheid ging het om een malafide extensie die gegevens probeert te stelen waarmee de echte SafePal Wallet van de gebruiker kan worden gestolen. Al maanden geleden verschenen er reacties dat de extensie een scam was.

Recentelijk meldde een gebruiker op het Mozilla-forum hoe hij de Firefox-extensie had geïnstalleerd en met zijn gegevens was ingelogd. Niet veel later was de inhoud van zijn echte SafePal Wallet, naar verluidt ter waarde van 4.000 dollar, gestolen. Vorige week meldde een andere gebruiker op Twitter hoe ook hij via de malafide extensie is bestolen. De zogenaamde SafePal-extensie was door 95 mensen geïnstalleerd. De extensie is niet meer in de extensie-store te vinden. Wel staat die nog in de Google-cache.

Mozilla biedt via addons.mozilla.org gecontroleerde extensies, herkenbaar aan het label 'Recommended', en extensies die dit label niet hebben. Bij deze laatste categorie extensies toont Mozilla een waarschuwing dat de veiligheid van de extensie niet actief door Mozilla is gecontroleerd en gebruikers de extensie moeten vertrouwen voordat ze die installeren. SafePal Wallet biedt daarnaast geen browser-extensie aan.