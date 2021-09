Beverwijks uitzendbureau slachtoffer ransomware, data mogelijk gepubliceerd

Het Beverwijkse uitzendbureau IJmond Werkt! is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, waarbij de aanvallers gestolen data mogelijk op internet hebben gepubliceerd. Dat laat de organisatie via de eigen website weten. IJmond Werkt! is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. Er wordt geprobeerd om mensen met een arbeidsbeperking, mensen die al langere tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces, statushouders, schoolverlaters en 50-plussers aan een baan helpen.

Op 7 september meldde het uitzendbureau dat het op maandagochtend 6 september getroffen was door ransomware. Daardoor werden alle bestanden versleuteld en waren zo niet meer toegankelijk. Afgelopen zaterdag maakte IJmond Werkt! bekend dat de aanvallers mogelijk gestolen data van het bedrijf op internet hadden gezet. Er wordt nog onderzocht om wat voor soort gegevens het gaat. "Het kan gaan om naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, bankrekeningnummer en loopbaangegevens. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond", aldus het uitzendbureau in een verklaring.

Medewerkers en cliënten van IJmond Werkt! worden aangeraden alert te zijn op phishing. "Omdat we niet weten welke gegevens in handen zijn van de hackers, is het belangrijk om extra goed op te letten", zo laat de verklaring verder weten. Volgens het uitzendbureau hebben de aanvallers nog geen losgeld geëist. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de aanvallers toegang tot de systemen wisten te krijgen.