Hackwedstrijd gemeente Den Haag levert 125 bugmeldingen op

De hackwedstrijd die de gemeente Den Haag gisteren organiseerde en waarbij de digitale infrastructuur van de gemeente werd getest heeft in totaal 125 meldingen van kwetsbaarheden opgeleverd. Het ging onder andere om onveilige toegang tot accounts, verouderde software, de mogelijkheid tot het injecteren van kwaadaardige code op een website en een account dat volledig kon worden overgenomen.

"Wij zijn blij met de bevindingen en zijn al aan de slag om deze op te lossen. Sommige punten zijn op de dag zelf al opgelost door ons team of de betreffende leverancier", zegt Jeroen Schipper, chief information security officer bij de Gemeente Den Haag. Vanwege de coronapandemie vond Hâck The Hague dit jaar volledig digitaal plaats. Er deden 206 deelnemers mee, afkomstig uit 22 landen. In totaal waren er twaalf geldprijzen tussen de 500 en 2000 te winnen.

Naast het testen van de eigen systemen wil de gemeente Den Haag met de wedstrijd ook studenten enthousiasmeren voor een carrière in cybersecurity. "Dat is hard nodig, want de vraag naar cybersecurity-specialisten zal de komende jaren alleen maar toenemen", zo laat de gemeente weten.