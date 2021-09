Google neemt volgende maand echt afscheid van ftp-protocol in Chrome

Google neemt volgende maand echt afscheid van het ftp-protocol in Chrome. Oorspronkelijk had dit met de lancering van Chrome 88 in januari van dit jaar moeten plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld naar Chrome 95 die voor 19 oktober gepland staat. Volgens het techbedrijf is het uit 1971 stammende File Transfer Protocol (ftp) onveilig, wordt de ingebouwde ftp-client weinig gebruikt en zijn er betere ftp-oplossingen voor gebruikers beschikbaar.

Ftp maakt geen gebruik van encryptie waardoor inloggegevens en data als platte tekst naar de ftp-server worden verstuurd. Het wordt dan ook als een onveilig en verouderd protocol beschouwd. Google is al geruime tijd bezig om de support van het protocol uit te faseren. Zo is het op dit moment alleen nog mogelijk om via ftp-links bestanden te downloaden of een directory listing te krijgen.

Met de lancering van Chrome 86 werd de ondersteuning van het verouderde protocol al als experiment bij één procent van de gebruikers uitgeschakeld. Onder gebruikers van Chrome 87 bedroeg dit zelfs vijftig procent, hoewel gebruikers in beide gevallen de optie hadden om ftp-support weer in te schakelen. Met Chrome 95 is Google van plan om de ondersteuning voor ftp volledig uit de codebase van de browser te verwijderen. Gebruikers zijn dan aangewezen op een aparte ftp-client om ftp-servers te benaderen.