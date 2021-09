Nederlandse hoogleraar wil privacyvriendelijk sociaal netwerk starten

Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit wil een privacyvriendelijk sociaal netwerk starten, waarin het opensource-identiteitsplatform IRMA een belangrijke rol zal spelen. IRMA staat voor 'I Reveal My Attributes' en is een soort van gepersonaliseerd paspoort dat op de telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen allerlei persoonlijke attributen aan de IRMA-app toevoegen zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres of onderwijsidentiteit. Ook vanuit sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen gegevens worden geladen. De in de IRMA-app opgeslagen kenmerken zijn digitaal ondertekend door de uitgever waar de gegevens vandaan komen.

Bij websites en apps die het ondersteunen kunnen gebruikers vervolgens via de IRMA-app inloggen. Doordat de opgeslagen kenmerken digitaal zijn ondertekend weten deze websites en apps dat de gegevens kloppen. Het voordeel van IRMA voor de gebruiker is dat wanneer een website bijvoorbeeld wil weten of de gebruiker ouder is dan 16 jaar, hij dit eenvoudig kan bewijzen, zonder zijn leeftijd of andere gegevens te verstrekken. Alleen relevante kenmerken worden gedeeld.

Volgende maand ontvangt Jacobs de NWO Stevinpremie 2021, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap voor een onderzoeker die een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Jacobs wil de prijs, een onderzoeksbudget van 2,5 miljoen euro, voor een deel gebruiken voor het opzetten van een nieuw sociaal netwerk. Dit doet hij samen met José van Dijck, die eenzelfde belangrijke academische prijs ontvangt, de Spinozapremie.

"Ik zie het als een uitdaging om in de digitale wereld een netwerk te bouwen waarin mensen zich vrij kunnen voelen, zich sociaal kunnen gedragen en waarin hun privacy gewaarborgd wordt. De huidige sociale netwerken noemen zichzelf 'sociaal', maar zijn dat in de praktijk vaak niet", zegt Jacobs tegenover de SIDN, dat IRMA op meerdere vlakken ondersteunt en de technische infrastructuur achter het platform beheert.

De hoogleraar merkt op dat persoonlijke gegevens op andere sociale netwerken regelmatig worden misbruikt. "Ook zien we alleen de content die Facebook ons bewust laat zien", merkt Jacobs op. Hij wil voor zijn nieuwe sociale netwerk het concept van een WhatsApp-groep gebruiken, waarbij de gebruiker een besloten community creëert en daarin informatie deelt. "De community bepaalt welke gegevens je moet delen om deel te kunnen nemen. Voor deelname aan een straat-community, moet je bijvoorbeeld laten zien dat je in de betreffende straat woont", geeft Jacobs als voorbeeld. Zo moeten gebruikers zelf de regie hebben over hun eigen gegevens.