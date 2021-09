Systeem 130 Nederlandse boekhandels platgelegd door ransomware

Het systeem waar zo'n 130 Nederlandse boekhandels gebruik van maken is platgelegd door ransomware, waardoor medewerkers nu alles handmatig moeten bijhouden. De boekhandels maken gebruik van de software van het Franse bedrijf TiteLive, dat slachtoffer van de ransomware-aanval werd. Door de aanval zijn ook boekhandels in België en Nederland getroffen.

Die hebben geen toegang meer tot hun database. Het gaat onder andere om zo'n negentig bij boekhandelketen Libris aangesloten boekhandels. "Je krijgt nu wel een boek binnen van de drukker, maar je weet niet voor wie", zegt Jan Peter Prenger van Libris tegenover de NOS. "Als mensen bestellen dan moeten boekhandels handmatig aan de slag. Er kunnen wel gewoon boeken worden verkocht in de winkels, maar het is heel vervelend."

"Dat is ons boekhandelpakket. We gebruiken het voor voorraadbeheer, klantenadministratie enz... Onze kassa is er ook aan gekoppeld, maar die werkt ook zonder het systeem, net zoals de website, al is die hierdoor niet meer up-to-date', bevestigt de Antwerpse boekhandel De Groene Waterman aan Data News. Boekhandels kregen van TiteLive te horen dat de problemen mogelijk enkele dagen kunnen aanhouden.

Boekhandel Donner meldt op de eigen website dat er door een "digitale aanval" een storing is. "Gisteren zijn wij getroffen door een digitale aanval. De gegevens zijn niet geraakt. Maar het herstel heeft enige tijd gekost. We zijn weer online, alleen kan het zijn dat u toch nog enige hinder ondervindt van deze aanval. Dank voor uw begrip." Volgens TiteLive wordt de software van het bedrijf in meer dan duizend winkels in Frankrijk en de Benelux gebruikt.