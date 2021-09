Tiener krijgt jeugddetentie en leerstraf voor phishing en pakketfraude

De rechtbank Amsterdam heeft een vijftienjarige jongen wegens phishing en pakketfraude veroordeeld tot jeugddetentie en een leerstraf. Volgens de rechter maakte de tiener onderdeel uit van een criminele organisatie die slachtoffers maakte op onder andere Marktplaats en 2ehands.be. Slachtoffers werden benaderd via gekaapte en malafide accounts door personen die zich voordeden als kopers en verkopers van op de websites aangeboden goederen.

De zogenaamde kopers stelden dat ze eerder waren opgelicht en vroegen slachtoffers om via een betaallink een klein geldbedrag over te maken om zo de identiteit te verifiëren. In werkelijkheid wees de betaallink naar een phishingsite. Met die gegevens die slachtoffers op de phishingsite invulden konden de tiener en zijn mededaders inloggen op de online bankomgeving van het slachtoffer. Vervolgens werd het geld naar de rekeningen van katvangers overgemaakt of werden hier producten mee gekocht.

Daarnaast maakte de tiener zich schuldig aan pakketfraude, zo oordeelde de rechter. Hierbij worden gecompromitteerde accounts van webshops gebruikt voor het bestellen van goederen. Deze producten lieten de tiener en zijn mededaders afleveren op via Funda gevonden adressen waar niemand woonde. Vervolgens lieten ze de bezorgde goederen door vaak jonge jongens ophalen.

Op een in beslag genomen gegevensdrager van de tiener en zijn mededaders stonden 2,5 miljoen verschillende combinaties van gebruikersaccounts en wachtwoorden. Daarnaast werden phishingpanels aangetroffen die het mogelijk maakten om phishingwebsites op te zetten. De rechter stelde dat de tiener een uitvoerende rol had bij de pakketfraude. Hij logde op gekaapte webshop-accounts in en bestelde vervolgens de goederen. Ook zocht hij naar leegstaande woningen waar de pakketjes konden worden bezorgd.

"Deze adressen en ook diverse binlists en combolists stuurde verdachte door naar de andere leden van de organisatie. Hiermee vervulde hij ook een faciliterende rol binnen de pakketfraude. Hiermee staat vast dat verdachte heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van het gezamenlijke doel van de organisatie om phishing en pakketfraude te plegen", laat de rechter in het vonnis weten. Binlists en combolists zijn bestanden met gecompromitteerde persoonlijke gegevens van derden, zoals accountnamen en/of e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden van webshops, adressen en telefoonnummers.

Voor zijn aandeel in de fraude veroordeelde de rechter de jongen tot een jeugddetentie van 135 dagen, waarvan negentig dagen voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij de leerstraf 'Tools4U Online Delicten' voor een duur van 25 uur opgelegd. Tools4U is een leerstraf die bedoeld is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die één of meerdere delicten hebben gepleegd. Het is een kortdurende, individuele interventie en moet jongeren vaardigheden leren om de kans op recidive te verminderen.