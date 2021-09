Onderzoek: langer verblijf patiënten door ransomware-aanval op ziekenhuizen

Ransomware-aanvallen op ziekenhuizen zorgen ervoor dat patienten met een langer verblijf te maken krijgen en er vertragingen zijn in testresultaten en procedures, wat nadelige gevolgen kan hebben. Dat stelt het Amerikaanse Ponemon Institute op basis van onderzoek onder 597 it- en it-securityprofessionals werkzaam bij ziekenhuizen en andere zorgverleners.

Van de ondervraagde zorginstellingen had 43 procent met een ransomware-aanval te maken gekregen. Van deze groep was 67 procent slachtoffer van één ransomware-aanval geworden, terwijl 33 procent met twee of meer aanvallen te maken hadden gekregen.

Van de door ransomware getroffen zorginstellingen zegt 71 procent dat dit voor een langer verblijf van patiënten zorgde en liet 70 procent weten dat de aanval voor vertragingen in procedures en testresultaten veroorzaakte, met nadelige gevolgen voor patiënten. Bij 65 procent van de getroffen zorginstellingen moesten patiënten worden overgeplaatst of omgeleid naar andere locaties. 22 procent claimt dat er door de ransomware-aanval een toename was van het sterftecijfer.

"Onze resultaten correleren een toename van cyberaanvallen, met name ransomware, met negatieve gevolgen voor patiëntenzorg, verergerd door de gevolgen van corona op zorgverleners", laat Larry Ponemon weten, oprichter van het Ponemon Institute.