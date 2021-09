Canadese corona-app Portpass lekt privégegevens gebruikers

De Canadese corona-app Portpass, waarmee gebruikers kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd of getest op corona, heeft privégegevens van mogelijk honderdduizenden gebruikers gelekt. Dat meldt de Canadese publieke omroep CBC. Portpass is door een commerciële partij ontwikkeld en biedt gebruikers de mogelijkheid om een qr-code te genereren waarmee kan worden gereisd en toegang tot locaties en evenementen kan worden verkregen.

De privédata van gebruikers blijkt via de website toegankelijk, zo stelt CBC. Het gaat om e-mailadressen, namen, bloedgroep, telefoonnummers, geboortedatum en foto. Hoe de informatie toegankelijk is wil de omroep niet laten weten, om zo misbruik te voorkomen. De website van Portpass is op het moment van schrijven offline. Eerder hadden onderzoekers aangegeven dat het mogelijk is om de app door middel van valse vaccinatiebewijzen te manipuleren.

Het bedrijf achter Portpass claimt dat honderdduizenden Canadezen van de app gebruikmaken. Volgens Google is de Androidversie van de app meer dan duizend keer gedownload. De app wordt onder andere aanbevolen door de Calgary Sports and Entertainment Corporation om toegang tot sportwedstrijden in de stad te krijgen.