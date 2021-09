YouTube verwijdert video's over vaccins die niet aan nieuwe regels voldoen

YouTube gaat alle video's over vaccins verwijderen die niet aan de nieuwe regels van het techbedrijf voldoen. Sinds vorig jaar heeft YouTube al meer dan 130.000 video's over het coronavaccin verwijderd. Het beleid met betrekking tot "medische desinformatie" wordt nu ook naar video's over andere vaccins uitgebreid.

"Het gaat dan specifiek om content die ten onrechte beweert dat goedgekeurde vaccins gevaarlijk zijn en langdurige gezondheidsgevolgen hebben, claims dat vaccins de verspreiding of het oplopen van een ziekte niet verminderen, of desinformatie over de stoffen in vaccins zullen worden verwijderd", aldus YouTube in een vandaag gepubliceerde blogposting.

Het techbedrijf zegt dat het met nationale en internationale gezondheidsorganisaties en -experts heeft overlegd bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid. Video's over vaccinatiebeleid, nieuwe vaccinatieproeven en vaccinsuccessen en -mislukkingen uit het verleden blijven wel toegestaan op YouTube. Persoonlijke ervaringen zal het techbedrijf ook blijven toestaan, tenzij het betreffende kanaal een "patroon" heeft waarin het vaccintwijfel bevordert.