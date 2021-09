VS klaagt man aan voor ddos-aanval met Androidbotnet op multinational

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 32-jarige Turkse man aangeklaagd voor het uitvoeren van een ddos-aanval op een Amerikaanse multinational in de horecasector. Het niet nader genoemde bedrijf beheert onder andere luxe hotels en resorts. In augustus 2017 werden de servers van het bedrijf doelwit van een ddos-aanval, waardoor gasten enige tijd geen reserveringen konden maken.

De ddos-aanval werd uitgevoerd via het WireX-botnet, dat uit gecompromitteerde Androidtelefoons bestond. Volgens onderzoekers telde het botnet zeker 70.000 en mogelijk zelfs 140.000 besmette Androidtelefoons in meer dan honderd landen. De toestellen waren besmet geraakt via honderden malafide apps in de Google Play Store. Een samenwerkingsverband bestaande uit Akamai, Cloudflare, Flashpoint, Google, Oracle Dyn, RiskIQ, Team Cymru en andere organisaties besloot het botnet in august 2017 uit de lucht te halen.

Nu ruim vier jaar later hebben de Amerikaanse autoriteiten een verdachte in het vizier. Het gaat om een 32-jarige Turkse man die zich vermoedelijk in Turkije bevindt. De Amerikaanse autoriteiten zullen binnenkort een arrestatiebevel voor zijn aanhouding uitvaardigen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.