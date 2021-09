Forward Air waarschuwt 40.000 medewerkers voor datalek door ransomware

Transportbedrijf Forward Air heeft ruim 40.000 medewerkers gewaarschuwd voor een datalek dat zich in december vorig jaar na een ransomware-aanval voordeed en in juli van dit jaar werd vastgesteld. Het Amerikaanse Forward Air verzorgt grondtransporten en had in 2019 een omzet van 1,4 miljard dollar.

Op 15 december 2020 werd het transportbedrijf slachtoffer van een ransomware-aanval die uiteindelijk een schade van 7,5 miljoen dollar veroorzaakte. Het ging zowel om misgelopen inkomsten als bijkomende kosten. Het onderzoek naar de aanval wees op 30 juli van dit jaar uit dat de aanvallers ook persoonlijke informatie van medewerkers hadden buitgemaakt.

Het gaat om namen, adresgegevens, geboortedata, social-securitynummers, rijbewijsnummers, paspoortnummers en bankrekeningnummers van 40.655 medewerkers, zo blijkt uit een brief die Forward Air vorige week naar het getroffen personeel stuurde (pdf). Volgens het transportbedrijf zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik van de gestolen data is gemaakt. Getroffen medewerkers kunnen een jaar lang kosteloos hun krediet laten monitoren.