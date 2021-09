PvdA wil opheldering over gebruik DJI-drones door politie en Rijkswaterstaat

De PvdA heeft demissionair ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Visser van Infrastructuur om opheldering gevraagd over het gebruik van DJI-drones door politie en Rijkswaterstaat en de data die de apparaten mogelijk op Chinese servers opslaan. De politie maakt sinds 2016 gebruik van DJI-drones, die ook door onder andere Rijkswaterstaat worden ingezet.

Als Chinees bedrijf is DJI wettelijk verplicht om data te delen met de Chinese overheid. Vanwege deze reden zet de Nederlandse Defensie geen DJI-drones in voor operationeel gebruik. Ook de politie is zich hiervan bewust en maakt geen gebruik van de drones bij "afgeschermde operaties". Tegelijkertijd zegt de politie dat het niet kan uitsluiten dat dronedata op Chinese servers terechtkomt.

PvdA-Kamerlid Kathmann wil nu duidelijkheid van Grapperhaus en Visser. "Hoe is het mogelijk dat Defensie de drones onveilig vindt, maar dat tegelijkertijd de politie en Rijkswaterstaat toch gebruik maken van deze drones?", vraagt ze aan de bewindslieden. Die moeten ook duidelijk maken of er contact is geweest tussen de politie, Rijkswaterstaat en Defensie over de aanschaf van deze drones.

"Hoelang is het bij de politie bekend dat er mogelijk data van deze drones op Chinese drones terechtkwam?", wil Kathmann verder weten. Ze vraagt daarnaast waarom de politie doorging met de inzet van deze drones, terwijl ze wist dat er risico's waren op het gebied van dataveiligheid. Het PvdA-Kamerlid wil ook weten of de ministers het ermee eens zijn dat de privacy van burgers juist door de politie bewaakt moet worden en dat het dus onwenselijk is als de politie gebruikmaakt van zulke onveilige drones.

Grapperhaus en Visser moeten ook laten weten of ze bereid zijn om met politie en Rijkswaterstaat in gesprek te gaan over het niet meer gebruiken van de DJI-drones. Afsluitend wil het PvdA-Kamerlid weten of de ministers het er ermee eens zijn dat het cruciaal is dat informatie over de Nederlandse infrastructuur niet in handen komt van China. De bewindslieden hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.