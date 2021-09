Experts vragen België te stoppen met wet die end-to-end encryptie ondermijnt

Een coalitie van vijftig organisaties en beveiligingsexperts heeft de Belgische overheid in een open brief gevraagd om te stoppen met een wetsvoorstel dat de end-to-end encryptie van communicatiediensten zoals WhatsApp zou ondermijnen. In het wetsvoorstel worden aanbieders gedwongen om autoriteiten toegang tot de communicatie van gebruikers te geven.

De aanbieders zouden in dit geval de encryptie voor specifieke gebruikers moeten uitschakelen. "Er is geen manier om encryptie gewoonweg "uit te schakelen"; aanbieders zouden een apart systeem moeten ontwikkelen en de gebruikers in kwestie naar dat systeem moeten sturen. Dit brengt niet alleen grote technische uitdagingen met zich mee, maar breekt ook de belofte van vertrouwelijkheid en privacy van end-to-end versleutelde communicatiediensten", aldus de organisaties en experts.

Dit zou Belgische burgers allesbehalve veilig maken, maar de eisen zouden ook het gebruik van end-to-end encryptie in België ondermijnen, gaan de experts en organisaties verder. Eerder stelde de Belgische privacytoezichthouder dat het wetsvoorstel bedrijven zou dwingen om een "de factor backdoor" aan hun diensten toe te voegen.

Volgens de experts is het niet mogelijk om een derde partij toegang tot end-to-end versleutelde communicatie te geven zonder backdoors of kwetsbaarheden te introduceren waar iedereen die ze vindt misbruik van kan maken. "In andere woorden, er is geen manier voor opsporingsdiensten om toegang tot backdoors te hebben, zonder het risico dat ook kwaadwillenden er toegang toe krijgen", laat de open brief weten. Daarin staat ook dat het toevoegen van encryptiebackdoors de veiligheid van het gehele systeem verzwakt en alle gebruikers risico laat lopen.

De Belgische overheid wordt dan ook opgeroepen om van het wetsvoorstel af te zien. De brief is onder andere ondertekend door de Liga voor Mensenrechten, European Digital Rights (EDRi), Internet Society en versleutelde e-maildienst Tutanota. Directeur van WhatsApp, Will Cathcart, laat via Twitter weten dat sterke encryptie essentieel is om privacy en gebruikers te beschermen en dat het Belgische wetsvoorstel de veiligheid van iedereen gevaar laat lopen.